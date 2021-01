20.01.2021 ( vor 8 Stunden )



Für die Vorarlbergerin Nina Ortlieb ist die WM-Saison nach ihrem schwerem Sturz im ersten Abfahrtstraining in Crans Montana (SUI) am Mittwoch vorzeitig zu Ende. Umfangreiche Untersuchungen ergaben einen vorderen Kreuzband-, Innenband-, Außenmenikus- und Patellasehnenriss. Die 24-Jährige wird in das Sanatorium nach Schruns überstellt und dort von Christian Schenk umgehend operiert.