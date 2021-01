23.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Der Fernsehsender ZDF hat die Biathlon-Reporterin Anja Fröhlich gegen Kritik aus dem Netz nach dem Massenstart-Wettkampf beim Weltcuprennen in Antholz in Schutz genommen. Bei ihrem zweiten Einsatz als Live-Kommentatorin hagelte es teils heftige Kritik.