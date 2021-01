23.01.2021 ( vor 11 Stunden )

0:1 in Bielefeld , 0:0 in Köln, 0:3 gegen Hoffenheim, nun 1:4 gegen Bremen – Hertha BSC steckt tief in der Krise . Und benötigt einen neuen Trainer . Nach Informationen der „Bild am Sonntag“ trennt sich der Klub von Bruno Labbadia.