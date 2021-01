trend magazin Kourtney Kardashian und Travis Barker sollen ein Paar sein #Kourtney_Kardashian #Travis_Barker https://t.co/cAjHLw2OGA vor 8 Minuten klatsch-tratsch.de Kourtney Kardashian und Travis Barker sollen ein Paar sein #KourtneyKardashian #TravisBarker https://t.co/XnmeeSCxam vor 1 Stunde BILD KARDASHIAN & BLINK-182-STAR - „Travis ist total verliebt in Kortney“ https://t.co/dnYJjVSI6u vor 3 Stunden BILD Promis KARDASHIAN & BLINK-182-STAR - „Travis ist total verliebt in Kortney“ https://t.co/7NQaBOtF50 #Prominews #Promis vor 3 Stunden klatsch-tratsch.de Funkte es am Gartenzaun? Kourtney Kardashian und Travis Barker sind ein Paar https://t.co/byAVnoRK9O vor 4 Stunden klatsch-tratsch.de Kourtney Kardashian bändelt mit "Blink 182"-Travis Barker an? #KourtneyKardashian #TravisBarker https://t.co/O4fqVpxB5d vor 1 Tag