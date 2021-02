02.02.2021 ( vor 12 Stunden )



In der Runde der letzten 16 des DFB-Pokals empfing der Regionalligist den Favoriten aus Leverkusen . Die Partie ging in die Verlängerung . Und am Ende setzte sich der Außenseiter durch. Regionalligist Rot-Weiss Essen schreibt sein Pokalmärchen fort und steht nach großem Kampf gegen Bayer Leverkusen im