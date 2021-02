03.02.2021 ( vor 1 Woche )



Die winzige finnische Gemeinde Salla am Polarkreis bewirbt sich für die Sommerspiele 2032. Was das soll? Es geht um eine letzte Warnung vor der Klimakatastrophe - erste Anzeichen sind schon spürbar. Die winzige finnische Gemeinde Salla am Polarkreis bewirbt sich für die Sommerspiele 2032. Was das soll? Es geht um eine letzte Warnung vor der Klimakatastrophe - erste Anzeichen sind schon spürbar. 👓 Vollständige Meldung