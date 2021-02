Bochum (dpa) - Einen Tag vor dem Pokal-Achtelfinale bei RB Leipzig am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) hat Fußball-Zweitligist VfL Bochum den Vertrag mit Trainer Thomas...

Semesterferien heuer anders In ganz anderer Form als sonst steht am Freitag in Wien und Niederösterreich der letzte Schultag vor den Semesterferien auf dem Programm. Nach wie vor gibt es...

ORF.at vor 1 Woche - Welt