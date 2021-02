04.02.2021 ( vor 5 Tagen )

Ralph Hasenhüttl hat sich für die „unglaubliche“ Unterstützung der Southampton-Fans nach der 0:9-Abfuhr seines Teams bei Manchester United bedankt. „Diese Unterstützung, die ich von außerhalb erhalten habe. Ich muss sagen, ich habe so etwas noch nie in meiner Karriere als Trainer erlebt“, sagte der Steirer bei einem Pressetermin am Donnerstag.