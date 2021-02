04.02.2021 ( vor 1 Woche )



Der Machtkampf beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart erreicht die nächste Stufe. Präsident Claus Vogt teilte in einem Schreiben am Donnerstagabend mit, dass er die Der Machtkampf beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart erreicht die nächste Stufe. Präsident Claus Vogt teilte in einem Schreiben am Donnerstagabend mit, dass er die Staatsanwaltschaft Stuttgart eingeschaltet habe. Es stehe der Verdacht eines Geheimnisverrats beim VfB Stuttgart im Raum. Worum es d 👓 Vollständige Meldung