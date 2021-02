06.02.2021 ( vor 3 Stunden )



Die Bayern haben am Freitag gegen die Die Bayern haben am Freitag gegen die Hertha gewonnen. Danach wollte der Rekordmeister auf direktem Weg von Berlin nach Katar fliegen. Doch die Anreise zur Klub-WM verzögerte sich aufgrund des Wetterchaos. Die Anreise des FC Bayern zur Klub-WM in Katar ist auf dem Berliner Flughafen zu einer harten 👓 Vollständige Meldung