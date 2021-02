06.02.2021 ( vor 3 Stunden )

München (dpa) - Der frühere Fußball -Weltmeister Uli Hoeneß hat für eine Rückkehr von Bayern-Profi Thomas Müller in die Nationalmannschaft geworben. "Ich kann dem Jogi Löw nur raten, sich den Namen Müller in seinem Notizbuch rot anzustreichen", sagte der 69-Jährige am Samstag im Bayerischen Rundfunk.