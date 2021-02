09.02.2021 ( vor 6 Stunden )



Bei der 46. Ausgabe einer alpinen Skiweltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo hätten am Dienstagabend bereits drei komplette Medaillensätze vergeben sein sollen. Doch aufgrund von Wetterkapriolen bleibt die Anzahl der absolvierten Bewerbe bis Donnerstag bei null. Nach Alpiner Kombination sowie Super-G bei Damen und Herren wurde am Dienstag nun auch die für Mittwoch angesetzte Kombi der Männer gestrichen. Die WM muss im wahrsten Sinn des Wortes neu gestartet werden. 👓 Vollständige Meldung