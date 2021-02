11.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Der HSV hat sein Stadiongrundstück an die Stadt verkauft. Mit den Einnahmen, soll das Volksparkstadion modernisiert werden. Der Hamburger SV hat das Stadiongrundstück im Volkspark zum Verkehrswert von 23, 5 Millionen Euro an die Stadt Hamburg verkauft. Das gaben der Der HSV hat sein Stadiongrundstück an die Stadt verkauft. Mit den Einnahmen, soll das Volksparkstadion modernisiert werden. Der Hamburger SV hat das Stadiongrundstück im Volkspark zum Verkehrswert von 23, 5 Millionen Euro an die Stadt Hamburg verkauft. Das gaben der Fußball -Zweitligist und der Senat 👓 Vollständige Meldung