Eurosport DE Weiter ohne Satzverlust! #AusOpen https://t.co/clEccTMJk4 vor 6 Stunden Franz W.Winterberg Nadal ohne Satzverlust weiter - Zverev schaut Fognini-Match https://t.co/SpuwH17qj3 via @zeitonline vor 2 Tagen Gnutiez https://t.co/1xSZH8rogW zeitonline hat eine Headline geändert. Australian Open: Nadal ohne Satzverlust weiter - Z… https://t.co/c3sn6Yomz0 vor 2 Tagen Sky Sport Austria Rafael #Nadal feiert gegen Cameron #Norrie einen ungefährdeten Sieg in drei Sätzen und zieht in das Achtelfinale de… https://t.co/4A6zQB6Afh vor 2 Tagen