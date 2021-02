17.02.2021 ( vor 1 Woche )



Im erst dritten 20-km-Rennen in diesem Winter haben Österreichs Biathleten am Mittwoch (14.30 Uhr, live in ORF1) bei der WM in Pokljuka die nächste Chance auf Edelmetall. Der Kreis der Medaillenanwärter ist groß, Hoffnungen machen sich auch die ÖSV-Athleten. Schließlich ist das Einzel für die Österreicher so etwas wie die WM-Lieblingsdisziplin. 👓 Vollständige Meldung