21.02.2021 ( vor 2 Stunden )



Berlin (dpa) - Die Deutsche Presse-Agentur hat zum 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga aussagekräftige Zahlen zusammengesucht. 2 - Spiele haben die Bayern seit Jahresbeginn schon verloren. Das sind doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. 4 - Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic hat in den letzten vie Berlin (dpa) - Die Deutsche Presse-Agentur hat zum 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga aussagekräftige Zahlen zusammengesucht. 2 - Spiele haben die Bayern seit Jahresbeginn schon verloren. Das sind doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. 4 - Stuttgarts Stürmer Sasa Kalajdzic hat in den letzten vie 👓 Vollständige Meldung