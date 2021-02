25.02.2021 ( vor 3 Stunden )

Das Hinspiel gegen den VfL Wolfsburg (1:1) war einer der stärksten Hertha -Auftritte in dieser Saison . Jetzt wollen die unter Druck stehenden Berliner auch im Rückspiel am Samstag punkten. Hoffnungsträger ist ein Mann, den Hertha- Trainer Pal Dardai schon in seiner ersten Amtszeit gern gehabt hätte, aber nicht bekam.