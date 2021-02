27.02.2021 ( vor 20 Stunden )



Lara Gut-Behrami hat am Samstag auch die zweite Abfahrt der Damen in Val di Fassa für sich entschieden. Die Schweizerin, die bereits am Vortag die Weltcup-Premiere in Italien gewonnen hatte, setzte sich mit 0,32 Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau Corinne Suter und der Deutschen Kira Weidle (+0,68) durch. Beste Österreicherin wurde wie schon am Freitag Ramona Siebenhofer, dieses Mal klassierte sich die Salzburgerin auf Rang vier. 👓 Vollständige Meldung