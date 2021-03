28.02.2021 ( vor 6 Tagen )



Am Tag exakt zwei Jahre nach seiner letzten Einzel-Medaille bei einem Großereignis hat der Nordische Kombinierer Bernhard Gruber am Sonntag in Oberstdorf sein Karriereende bekanntgegeben. Der 38-Jährige hatte sich vor einem Jahr wegen Herzproblemen einem Eingriff unterzogen, nach einem Comeback im Jänner in Lahti mussten ihm aufgrund einer neuerlichen Herzkranzgefäßverengung erneut zwei Stents eingesetzt werden. 👓 Vollständige Meldung