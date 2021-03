06.03.2021 ( vor 1 Woche )



Mikaela Shiffrin hat beim Slalom in Jasna Petra Vlhova einen möglichen Heimsieg vermasselt. Die US-Amerikanerin fing am Samstag die zur Halbzeit führende Slowakin mit Laufbestzeit in der Entscheidung ab und feierte vor Vlhova und der Schweizerin Wendy Holdener ihren 45. Slalom-Sieg. Weltmeisterin Katharina Liensberger rettete als Vierte die Ehre der österreichischen Abordnung. 👓 Vollständige Meldung