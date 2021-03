12.03.2021 ( vor 3 Tagen )

Ab heute zählt es für die deutsche Handball Nationalmannschaft . In einem Blitzturnier in Berlin kämpft das DHB-Team um eins der letzten Tickets für Olympia. Doch die Konkurrenz ist stark. Drei Spiele bleiben Deutschland, um sich für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio zu qualifizieren. Denn nur zwe