Dynamo Dresden bleibt auch das siebte Spiel hintereinander ungeschlagen. Doch gegen Verfolger 1. FC Saarbrücken kamen die Elbestädter am Samstag in der 3. Fußball-Liga nur zu einem 1:1 (0:0). Dynamo hat somit weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf die Saarländer, die auf Tabellenplatz vier liegen.