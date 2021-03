14.03.2021 ( vor 2 Stunden )



Als Doppelweltmeisterin von Cortina in Slalom und Parallel-Bewerb hat es für Katharina Liensberger im 75. Anlauf endlich auch im Weltcup für den ersten und wie bei der WM überlegenen Sieg gereicht. Die Vorarlbergerin gewann den Slalom in Aare am Samstag 0,72 Sekunden vor Mikaela Shiffrin und vermasselte der US-Amerikanerin damit den 26. Geburtstag, den sie mit dem 70. Weltcup-Sieg und dem 46. im Slalom hätte würdigen können. 👓 Vollständige Meldung