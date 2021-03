16.03.2021 ( vor 1 Woche )



In der DEL geht die gruppeninterne Phase der Hauptrunde zu Ende - im Süden bereits ab 19.30 Uhr mit der Partie München gegen Schwenningen. Die Wild Wings halten derzeit Platz vier in der Gruppe, der Hauptrundenchampion des Vorjahres will Ingolstadt auf Distanz halten. 👓 Vollständige Meldung