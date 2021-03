27.03.2021 ( vor 4 Stunden )

Noch zwei Spiele stehen für die Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation an. Doch für die Partien gegen Rumänien und Nordmazedonien muss Bundestrainer Löw auf eine Stütze in der Abwehr verzichten. Die deutsche Nationalmannschaft muss auch im zweiten WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/t-o