Mick Schumacher steht vor seinem vielbeachteten Formel-1-Debüt. Blick in die Geschichtsbücher: Auch in der DTM waren schon einmal alle Augen auf ihn gericht

Sakhir (dpa) - Max Verstappen hat sich die erste Pole Position des Jahres in der Formel 1 gesichert. Der 23 Jahre alte Red-Bull-Pilot aus den Niederlanden...

Max Verstappen fuhr in den Trainings zum Bahrain GP Bestzeit. Ist Red Bull 2021 wirklich besser als Mercedes? Was sagen die Longruns? Und wo steht Vettel?

David Coulthard wird am Samstag 50 Jahre alt. Für Norbert Haug ist der Schotte auch ohne Formel-1-Titel Mercedes-Geschichte.

Formel 1 - Verstappen glaubt nicht an Red-Bull-Stärke: Mercedes blufft nur Mercedes wirkte bei den Formel-1-Testfahrten gegen Red Bull unterlegen. Max Verstappen traut dem Braten nicht. Für ihn bleibt Lewis Hamilton der Favorit.

