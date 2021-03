Noten gegen Rumänien - DFB-Elf in der Einzelkritik: Can und Havertz als Gewinner Das DFB-Team in der Einzelkritik. Beim zweiten WM-Qualifikationsspiel siegt die deutsche Nationalmannschaft knapp 1:0 gegen Rumänien. Keiner ragt wirklich...

Focus Online vor 10 Stunden - Sport