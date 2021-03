WM-Quali 2022: Auch Belgien übt Kritik an Katar

WM-Qualifikation: Norwegen fordert mehr Teams zu Botschaften an Katar auf Nach Norwegen positionieren sich noch mehr Fußball-Nationalmannschaften und üben Kritik an der Menschenrechtslage in Katar. Auch die Niederlande und Dänemark...

Nationalelf: Scheinheilig? "Human Rights"-Diskussion um Katar-Statement Das Teamfoto der Nationalmannschaft sah am Donnerstag anders aus. Arm in Arm standen die Spieler nebeneinander und präsentierten den Schriftzug: "Human Rights."...

