04.04.2021 ( vor 9 Stunden )



hat den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Hansa Rostock hat den Sprung an die Tabellenspitze der 3. Fußball -Liga verpasst. Das Team von Trainer Jens Härtel kam am Ostersonntag beim Liga-Primus Dynamo Dresden aber immerhin zu einem 0:0 und bleibt Tabellen-Zweiter. Hansa liegt mit 58 Punkten einen Zähler hinter Dynamo und nunmehr einen vor de 👓 Vollständige Meldung