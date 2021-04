Arminia Bielefeld legt am 28. Bundesliga-Spieltag im Abstiegskampf vor und setzt die Konkurrenz aus Köln, Mainz und Berlin unter Druck. Am Samstag spielt der FC...

Düsseldorf (dpa) - Der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird am Freitagabend mit dem Spiel Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg eröffnet. Die weiteren...

Am Freitagabend besiegte Arminia Bielefeld den SC Freiburg 1:0 und springt vorübergehend auf Platz 14. Für DSC-Trainer Frank Kramer ist es der erste...

Bundesliga-Freitagsspiel: Arminia will Druck auf Konkurrenz aufbauen Bielefeld (dpa) - Arminia Bielefeld kann im Abstiegskampf vorlegen. Mit einem Sieg im Freitagsspiel (20.30 Uhr/DAZN) der Fußball-Bundesliga gegen den SC...

t-online.de vor 19 Stunden - Sport