Keine Pläne für Verlegung der EM-Spiele in andere deutsche Stadt Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) setzt bei der Entscheidung um die Fußball-Europameisterschaft alles auf die Karte München. Die Stadt kann der Europäischen...

kicker vor 2 Tagen - Sport Auch berichtet bei • t-online.de



QR-Code am Handgelenk: "Papierticket kann keine Lösung sein" Im März startete in Tübingen ein Modellprojekt: Wer einen negativen Test hat, bekommt ein Armband mit QR-Code und darf in Cafés und Kinos. Hinter der Software...

n-tv.de vor 2 Tagen - Wirtschaft