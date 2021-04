13.04.2021 ( vor 4 Stunden )

Um Termin-Überschneidungen mit der Trauerfeier für den verstorbenen Prinz Philip zu vermeiden, passt die Formel 1 ihren Zeitplan für das Rennen in Imola an. Betroffen sind alle Trainings am Freitag und Samstag sowie das Qualifying. Zudem ist eine Schweigeminute geplant.