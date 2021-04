22.04.2021 ( vor 2 Stunden )



Im aktuell verabschiedeten Bundesinfektionsschutzgesetz, auch "Bundes-Notbremse" genannt, fand die Stimme für den Sport von Kindern in Kleingruppen Gehör. So ist künftig Sport für Kinder bis unter 14 Jahre in Fünfergruppen auch bei einem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert über 100 möglich. 👓 Vollständige Meldung