Premier League - Rückschlag für Klopp: Liverpool nur Remis gegen Newcastle

Liverpool holt wieder nur Remis Liverpool hat sich in der englischen Premier League zum zweiten Mal in Folge mit einem Unentschieden begnügen müssen. Die „Reds“ kassierten im Heimspiel am...

ORF.at vor 5 Stunden - Sport Spiegel Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Dämpfer für Chelsea: Nur Remis gegen Brighton & Hove Albion Der FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel hat im Kampf um einen Champions-League-Platz erneut einen Dämpfer gegen einen Abstiegskandidaten der Premier League...

Augsburger Allgemeine vor 4 Tagen - Sport Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost