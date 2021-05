Heute vor 27 Jahren in der F1: Ayrton Senna verunglückt in Imola tödlich. So erlebte Williams-Teamkollege Damon Hill den tragischen Unfall am 1. Mai 1994.

Die erste Bestzeit zum Portugal GP 2021 geht an Mercedes. Allerdings schlägt Valtteri Bottas in Portimao die Red Bulls. Kurioser Zwischenfall mit Vettel.

Formel 1 - Formel 1 heute vor 27 Jahren: Trauriger Schicksalstag in Imola Heute vor 27 Jahren in der F1: Roland Ratzenberger stirbt in Imola. So erlebte Simtek-Teamkollege David Brabham den tragischen Unfall am 30. April 1994.

Motorsport-Magazin vor 2 Tagen - Sport