07.05.2021 ( vor 1 Woche )



Auf diese Reaktion hatten viele gewartet. DFB-Präsident Fritz Keller hat sich für seine verbale Entgleisung entschuldigt. Ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit zieht er offenbar dennoch nicht in Erwägung. Fritz Keller will nach seinem Nazi-Vergleich und dem Misstrauensvotum der Regional- und Landesve Auf diese Reaktion hatten viele gewartet. DFB-Präsident Fritz Keller hat sich für seine verbale Entgleisung entschuldigt. Ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit zieht er offenbar dennoch nicht in Erwägung. Fritz Keller will nach seinem Nazi-Vergleich und dem Misstrauensvotum der Regional- und Landesve 👓 Vollständige Meldung