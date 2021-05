08.05.2021 ( vor 2 Stunden )

Dem VfB Stuttgart droht im Sommer der Abschied von Innenverteidiger Marc Oliver Kempf. Der 26-Jährige hat das Angebot zur Verlängerung seines am 30. Juni 2022 auslaufenden Vertrags abgelehnt, wie Sportdirektor Sven Mislintat am Samstag sagte. "Wir haben ein Angebot abgegeben, bei dem es schwierig is