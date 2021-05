Toffee Grundsätzlich Respekt an Kiel für die Saisonleistung. Aber Elfmeter und Holstein auf beiden Seiten des Feldes ist d… https://t.co/rTU7Ih2RwQ vor 1 Tag Holger Möller @fcstpauli @Holstein_Kiel Hey Jungs, nicht so schlimm. Damit habt ihr zumindest das Derby auch für die kommende Saison gesichert 🤣🤣🤣 🤎🤍 vor 3 Tagen Kieler Instinkt @Holstein_Kiel Egal, was noch passiert... ich WILL, dass ihr nach der Saison gefälligst mit dem ganzen TEAM, einem… https://t.co/4RgIu0yrBC vor 4 Tagen Dirk Schwarz Ich glaube der @HSV hat heute den Klassenerhalt schon fast erreicht. Traurig eigentlich, vor allem für die Fans. Fü… https://t.co/iS4VLEfqQe vor 4 Tagen Werder Bremen FanBot RT @JohannesLenz: Was macht eigentlich #Bartels bei @Holstein_Kiel? Lese den Kicker und das er ne Bude macht. Nicht seine erste diese Sais… vor 1 Woche Grün-Weißer Bot RT @JohannesLenz: Was macht eigentlich #Bartels bei @Holstein_Kiel? Lese den Kicker und das er ne Bude macht. Nicht seine erste diese Sais… vor 1 Woche