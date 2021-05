🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Fußball: Spieler freuen sich über Unterstützung ihrer Frauen im Hotel » https://t.co/iIKjayWIYP vor 3 Minuten GamesLore Im Juni soll es eine große Ankündigung zum neuen Battlefield geben. Bis dahin ist es aber noch etwas hin, weshalb s… https://t.co/58PmuFTN0B vor 6 Stunden GamesLore Im Juni soll es eine große Ankündigung zum neuen Battlefield geben. Bis dahin ist es aber noch etwas hin, weshalb s… https://t.co/Y85cUJzw0J vor 1 Tag Malte Schüler Ein Name wurde nicht genannt nur das Schalke sich freuen würde über den Spieler. Bleibt abzuwarten, ob die unsiche… https://t.co/xKhVeZbE9i vor 6 Tagen Real_Egro @FNCompetitive ihr seid die größten hurensöhne ändert mittem im cup die regeln bei gott dass is kein comp mehr dass… https://t.co/A5BundBznz vor 6 Tagen specht RT @kevinfiziert: Wenn die Spieler, die sich am Spielfeldrand aufwärmen, darüber freuen, dass es einen Abstoss & keine Ecke gibt & Piatek,… vor 1 Woche