Die Kassel Huskies stehen dicht vor dem sportlichen Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga. Die Hessen gewannen am Sonntag das zweite Finalspiel in der DEL2 bei den Bietigheim Steelers mit 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) und können die Serie "best of five" schon am kommenden Dienstag für sich entscheiden.