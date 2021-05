Glasner vermeidet Bekenntnis und kündigt "heftige Party" an Der VfL Wolfsburg darf bereits einen Spieltag vor Schluss über die Champions-League-Rückkehr jubeln. Doch ist Trainer Oliver Glasner dann noch da?

kicker vor 17 Stunden - Sport





Wolfsburg: Ein Punkt in Leipzig für die Champions League Der VfL Wolfsburg kann am heutigen Sonntag seinen Startplatz in der Champions League endgültig klar machen. Der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner genügt...

t-online.de vor 2 Tagen - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de