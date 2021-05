SZ-Kolumne "Bester Dinge": 111 Jahre alt - dank Hühnerhirn Was ist das beste Rezept für ein langes Leben? Der Australier Dexter Kruger hat da einen ganz besonderen Tipp.

sueddeutsche.de vor 3 Tagen - Top





Justus Hollatz bester deutscher Nachwuchsspieler in der BBL Justus Hollatz von den Hamburg Towers ist zum besten deutschen Nachwuchsspieler in der Basketball-Bundesliga (BBL) gewählt worden. Das teilte die BBL am...

t-online.de vor 3 Tagen - Sport Auch berichtet bei • abendblatt.de