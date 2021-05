21.05.2021 ( vor 6 Tagen )

Für die Mannschaft von Holstein Kiel steht am Wochenende das wichtigste Spiel der Saison an. Die Störche könnten in die Bundesliga austeigen – wenn sie ruhige Nerven bewahren. Fin Bartels hat seine Enttäuschung über den verpassten vorzeitigen Aufstieg mit Holstein Kiel in die Fußball -Bundesliga über