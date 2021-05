22.05.2021 ( vor 23 Stunden )



Am Rande des Drittliga-Aufstiegsspiels zwischen dem FC Am Rande des Drittliga-Aufstiegsspiels zwischen dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München sind am Samstag zehn Fans festgenommen worden - überwiegend Münchner. Wie die Polizei am Abend weiter mitteilte, sei am Stadion aus der Menge der Fußballanhänger Pyrotechnik gezündet worden, vereinzelt seien a 👓 Vollständige Meldung