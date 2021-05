Bochum und Fürth steigen auf - Kiel gegen Köln - BTSV abgestiegen

Tag der Entscheidungen in der zweiten Liga: Bochum und Fürth steigen auf, für Holstein Kiel reichte es nur zu Relegationsplatz drei. Braunschweig steigt direkt...

Spannender könnte das Saisonfinale kaum sein. Die drei Aufstiegsbewerber stehen fest, aber nur zwei steigen direkt auf, einer muss in die Relegation. Bochum und...