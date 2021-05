Hans-Jürgen Montag Borussia Mönchengladbach startet mit Training am 3. Juli https://t.co/rOxfRnB07U via @zeitonline vor 17 Stunden Westdeutsche Zeitung NRW: Borussia Mönchengladbach startet mit Training am 3. Juli https://t.co/xeZ7HV5tKL https://t.co/reMeYTKhtG vor 1 Tag Sport Borussia Mönchengladbach startet mit Training am 3. Juli https://t.co/AjkiYclgDP vor 2 Tagen