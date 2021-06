Schweden muss um Viertelfinale bangen

27.05.2021 ( vor 6 Tagen )



Schweden hat bei der WM in Riga in einem richtungsweisenden Spiel einen herben Rückschlag erlitten. Der elffache Weltmeister musste sich am Donnerstag nach einer 2:0-Führung Tschechien durch vier Gegentore im Schlussdrittel noch mit 2:4 geschlagen geben und muss um den Aufstieg ins Viertelfinale bangen. Ebenfalls unter Druck geriet Gastgeber Lettland durch eine 2:4-Niederlage gegen die USA. 👓 Vollständige Meldung