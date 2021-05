30.05.2021 ( vor 22 Stunden )



Er war erst 19 Jahre alt: Nun ist der Schweizer Motorradfahrer Jason Dupasquier gestorben. Er stürzte bei einem Grand Prix der WM in Mugello, war danach in einem kritischen Zustand. Nun gab es die traurige Gewissheit. Der Schweizer Motorrad-Rennfahrer Er war erst 19 Jahre alt: Nun ist der Schweizer Motorradfahrer Jason Dupasquier gestorben. Er stürzte bei einem Grand Prix der WM in Mugello, war danach in einem kritischen Zustand. Nun gab es die traurige Gewissheit. Der Schweizer Motorrad-Rennfahrer Jason Dupasquier ist nach seinem schweren Unfal 👓 Vollständige Meldung