31.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Da bahnt sich eine Rückkehr an: Mit Schalke ist Mark Uth abgestiegen, in der Da bahnt sich eine Rückkehr an: Mit Schalke ist Mark Uth abgestiegen, in der Bundesliga könnte er vielleicht trotzdem bleiben. Köln hat großes Interesse. Der 1. FC Köln arbeitet nach dem Klassenerhalt aussichtsreich an einer Rückkehr von Stürmer Mark Uth. Das bestätigte Geschäftsführer Alexander Weh 👓 Vollständige Meldung