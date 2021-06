Merkur.de RT @tzmuenchen: #EM2021: Türkei gegen Italien im Live-Ticker - Tifosi träumen dank Ex-#BVB-Star schon vom Titel #TURITA https://t.co/7reO4W… vor 18 Minuten tz #EM2021: Türkei gegen Italien im Live-Ticker - Tifosi träumen dank Ex-#BVB-Star schon vom Titel #TURITA https://t.co/7reO4WM79L vor 18 Minuten futurezone_de Endlich beginnt die Fußball-EM. Zum Auftakt tritt die Türkei in Rom gegen Italien an. So sehen Fans das Eröffnungss… https://t.co/LuSFA2GXEQ vor 2 Stunden BSV Hamburg e. V. RT @kommkickern: Heute startet die #EMKickerChallenge. Wir sind ganz aufgeregt und mussten erstmal mit einem Turnier in den Tag starten. Da… vor 2 Stunden news.de TV AktuellHeute, am 11.6.2021, gibt es die Fußball-EM "Fußball: Europameisterschaft" im TV zu sehen. Alle Infos zur… https://t.co/hXGzgOAH34 vor 2 Stunden BRIGITTE Endlich beginnt die Fußball-EM. Zum Auftakt tritt die Türkei in Rom gegen Italien an. So sehen Fans das Eröffnungss… https://t.co/5ny6Kr21vB vor 2 Stunden